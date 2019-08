Forse a sentirselo ricordare si potrebbe anche non crederci, ma Francesca Pascale e Silvio Berlusconi stanno insieme da ben 10 anni. Un tempo lungo e se anche in questi anni voci di crisi ci sono state, i due sono rimasti insieme, indivisibili. Ora Francesca Pascale chiarisce la sua posizione.

Il “malore” fa arrabbiare la Pascale

Il Fatto Quotidiano, qualche giorno fa, pubblica la notizia che fa arrabbiare la Pascale. Il giornale racconta che Berlusconi avrebbe avuto un malore dopo che la compagna gli aveva chiesto di sposarla. La notizia non passa inosservata e la Pascale decide di prendere carta e penna e scrivere direttamente al giornale, non solo per smentire la notizia del malore, ma anche per chiarire la sua posizione su matrimonio e amore.

Le parole della Pascale

“Piuttosto che affidarsi ai soliti spifferai magici è più opportuno sentire il diretto interessato. Per esempio, avrei persino potuto raccontare cosa significa per me l’Amore. Avrei detto che per me è il più nobile dei sentimenti, che non ha necessità di contratti o vincoli religiosi per esistere“, esordisce così la Pascale, desiderosa di smarcarsi dall’idea di matrimonio. “Avrei spiegato che per me non deve avere barriere o pregiudizi perché l’amore è una cosa seria e le leggi degli uomini spesso non lo sono.

Personalmente non credo che il matrimonio possa ridursi a una mera firma o mero rito: quello civile mi intristisce e quello religioso mi fa simpatia. Pur rispettando il matrimonio come istituzione o scelta individuale, non ritengo però che esso sia tra le cifre fondamentali di un amore e né tra le condizioni che rendono nobile e autentico il più puro dei sentimenti“. Niente da fare, sembra che proprio non vedremo Silvio Berlusconi convolare a nozze per la terza volta.