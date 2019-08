L’amore tra Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso è evidente da tempo. I due sono sempre uniti, sempre pronti a prendersi in giro, come nelle migliori amicizie, nessuno tiene mai il muso. Insieme in molte trasmissioni firmate da Barbarella, anche nelle vacanze non sono riusciti a stare lontani.

Barbara e Malgioglio, tra risate e ginnastica

“Si scrive Wellness.. ma si pronuncia UILNES“, scrive Barbara d’Urso in commento a un video in cui prende in giro Cristiano Malgioglio che fa ginnastica. I due come al solito ridono e scherzano soprattutto sulla pronuncia del paroliere, e non solo in italiano. Infatti già negli appunti pomeridiani e serali dei suoi programmi, la conduttrice scherza sul modo di parlare di Malgioglio che sta al gioco e non sembra mai prendersela molto.

Viva l’amicizia.

Guarda il video