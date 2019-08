Patrika Darbo, attrice americana celebre soprattutto per aver interpretato il ruolo di Shirley Spectra nella soap Beautiful, si è operata al naso. A darne notizia è lei stessa che aveva deciso, prima di rimuovere il profilo, di pubblicare alcune foto su Instagram, comunicando ai fan di avere un tumore alla pelle.

L’operazione al naso

Patrika Darbo, classe 1948, è un’attrice americana che ha interpretato diversi ruoli soprattutto in soap e telefilm. In Italia è conosciuta per aver interpretato Shirley Spectra nella celebre telenovela Beautiful. Sono passate poco più di 2 settimane dall’intervento. Nei giorni successivi all’operazione l’attrice aveva postato 2 foto che la ritraevano.

Nella prima era sorridente nonostante il naso fasciato. Nella seconda Patrika Darbo si era ritratta ad occhi chiusi mostrando i punti causati dall’operazione.

L’intervento è stato più importante del previsto poiché il cancro era molto più esteso di quanto pensassero inizialmente i medici. Entrambe le immagini erano accompagnate da un messaggio che l’attrice aveva deciso di lanciare ai sui fan: la prevenzione è la migliore arma contro il tumore alla pelle.

Un invito alla prevenzione

Patrika aveva deciso di mostrare a tutti i segni causati dalla sua malattia per sensibilizzare le persone rispetto ai danni causati da una scorretta esposizione al sole.

Certo, il cancro alla pelle colpisce maggiormente chi ha la pelle chiara, chi ha alcune anomalie genetiche o insufficienza immunitaria.

Anche l’età e il sesso incidono, ma questi sono tutti fattori di rischio non modificabili. Tra i più comuni fattori di rischio che invece dipendono dalle nostre abitudini c’è proprio la cattiva esposizione al sole. Usare creme non adatte al nostro tipo di pelle o non usarne affatto, fare troppe lampade, scottarsi durante l’infanzia e prendere il sole durante le ore più calde della giornata sono le cattive abitudini più comuni, al quale non diamo particolare importanza, ma che contribuiscono fortemente all’insorgenza di queste malattie.