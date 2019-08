Stefano Bettarini e la compagna Nicoletta Larini stanno trascorrendo le loro vacanze alle Isole Baleari. La coppia sembra più innamorata che mai e il periodo burrascoso trascorso a Temptation Island è solo un ricordo lontano. La gelosia della figlia dell’ex pilota di Formula 1 Nicola Larini, però, pare che non si sia affievolita con il tempo.

Nicoletta Larini e il rapporto con la gelosia

La gelosia di Nicoletta Larini aveva già fatto capolino nella storia con Stefano Bettarini quando i due avevano partecipato a Temptation Island. Dall’esperienza la coppia ne è uscita fortificata e più affiatata che mai. Adesso, l’ex di Simona Ventura ha raccontato al settimanale Chi del rapporto che la sua compagna ha con il forte sentimento e di quello che ha provato a fare.

“Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective“, ha rivelato Bettarini, che ha poi continuato dicendo in quali momenti l’investigatore lo seguisse: “Quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per curare gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo“.

Bettarini non ha dato modo alla compagna di ingelosirsi

Dunque, in questi due anni di relazione “la gelosia di Nicoletta è aumentata” ha fatto sapere l’ex naufrago.

“Ma il detective non ha scoperto nulla“, ha aggiunto Bettarini. L’unica donna della quale non sarebbe gelosa la fidanzata è la madre dei suoi figli, Simona Ventura, con la quale la Larini ha instaurato un bel rapporto. Nonostante il pedinamento, lui è più innamorato di prima, anzi la gelosia della compagna metterebbe un po’ di pepe nella loro storia, ha, infatti, concluso dicendo: “Va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare“. D’altronde i due hanno superato dure prove e compromessi pur di vivere la loro passione.

Due anni d’amore

Lo scorso maggio la coppia Bettarini-Larini ha festeggiato 2 anni d’amore.

Nicoletta ha voluto dedicare un post al compagno per la ricorrenza speciale, pubblicando alcune foto che racchiudono il tempo trascorso insieme, corredata da una didascalia davvero romantica: “Due anni di noi. Due anni intensi e vissuti a 360.. Un amore inaspettato e allo stesso tempo così meraviglioso.. L’amore vero che ti fa battere forte il petto, che ti fa impazzire, che non ti fa dormire, che non ti fa smettere di guardarlo, che ti fa ammirare ogni suo gesto.. Che senza di lui è come se non ci fosse metà del mio corpo.. È amore, simbiosi..“. E ha concluso scrivendo: “Due anni forti, siamo ancora qua, più uniti che mai, più forti che mai.. Più innamorati che mai.. Non potrei chiedere altro che te amore mio.. Alcune foto di noi nei nostri primi momenti intensi, e tre foto che racchiudono cosa siamo oggi. TI AMO“.

Immagine in evidenza: Stefano Bettarini a L’Isola dei Famosi. Fonte: Stefano Bettarini/Instagram