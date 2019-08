Tra le eccellenze italiane si può annoverare da diversi anni il dottor Cesare Gridelli. Adesso una nuova classifica lo riconferma ai primi posti tra i migliori oncologi al mondo. Esperto di cancro ai polmoni, Gridelli è il direttore dell’Unità Operativa a Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino.

La classifica che lo conferma tra i migliori oncologi al mondo

Ogni anno, l’associazione statunitense con sede a Palo Alto, Expertscape, accreditata nel settore medico, stila un elenco di specialisti. La classifica è stilata in base alle ricerche e alle pubblicazioni effettuate negli ultimi 10 anni nel proprio campo di specializzazione.

Già da diversi anni il nome di Cesare Gridelli compare nella guida internazionale dedicata a tutti coloro che si occupano di studi specialistici in campo medico. Anche grazie ad alcuni algoritmi, Expertscape individua quegli esperti che a livello internazionale seguono con maggiore cura e attenzione alcune patologie. Quest’anno il direttore dell’Unità Operativa a Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera “Moscati” di Avellino, compare al secondo posto della classifica mondiale.

Altre onorificenze

Già nel 2014 l’oncologo era entrato nella classifica stilata dall’associazione di Palo Alto. Da anni svolge, infatti, ricerca clinica sul cancro ai polmoni in collaborazione con diverse istituzioni internazionali.

Ultimamente è stato impegnato nello studio e nello sviluppo di nuovi farmaci biologici a bersaglio molecolare.

Lo scorso ottobre, Gridelli ha ricevuto il Premio alla carriera, nell’ambito delle Giornate internazionali della Scuola medica salernitana. A riportare la notizia Avellino Today. Durante la cerimonia di premiazione, il medico ha sottolineato come la struttura ospedaliera nella quale lavora sia un centro di eccellenza per le cure oncologiche.

La carriera di Cesare Gridelli

Il dottor Cesare Gridelli ha un curriculum di tutto rispetto. Nato a Napoli nel 1961, si laureato in Medicina e Chirurgia per poi specializzarsi, nel 1985, in Oncologia e anche in Medicina Interna all’Università Federico II del capoluogo campano.

Dal 2001 è direttore dell’Unità Operativa a Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera “S.G. Moscati” di Avellino. Nel 2003 è diventato anche direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia dello stesso ospedale. È stato membro del Foundation Council dell’European Thoracic Oncology Platform (ETOP). Ha all’attivo più di 700 pubblicazioni uscite su riviste italiane e straniere, tra le quali Journal of Clinical Oncology, Journal of the National Cancer Institute, Lancet Oncology e New England Journal of Medicine. Infine, è revisore e membro dell’Editorial Board di numerose riviste internazionali.

Immagine in evidenza: Cesare Gridelli. Fonte: Sito ufficiale Dottor Cesare Gridelli