Giorno di lutto per Jimmy Ghione, l’inviato di Striscia la Notizia ha perso la sua mamma. A dare l’annuncio è stato proprio lui tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Morta la mamma di Jimmy Ghione

È stato proprio lui a dare il triste annuncio, mamma Margherita si è spenta oggi e lui l’ha ricordata con parole dolcissime che racchiudono tutto il dolore per la scomparsa della donna più importante della sua vita.

“ Ciao mamma. Sei volata via e mi hai lasciato senza respiro… ma con il tuo sorriso…buon viaggio piccola grande Margherita”, scrive Ghione con parole non scelte a caso essendo la mamma stata grande amante dei viaggi, come lui stesso raccontato in un’intervista rilasciata per Eden Viaggi nel 2011.

Nel post erano presenti una serie di fotografie della donna da giovane e di lui insieme alla madre e ai nipotini in tempi più recenti con la didascalia “I fantastici 4”.

La vicinanza degli amici

Tanti i messaggi di cordoglio di fan e amici di sempre, come quello di Nek che scrive: “Condoglianze Jimmy. Ti abbraccio forte”, segue Gigi D’Alessio che a sua volta si è detto vicino all’amico: “Conosco il dolore… ti sono vicino” e tanti altri. Anche Salvo Sottile ha espresso il suo messaggio di cordoglio per Ghione, scrivendo semplicemente: “Fratello mio“.