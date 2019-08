Un’estate bella bollente per Marco Borriello e non parliamo delle temperature sfiorate dalle mete in cui si è rilassato. Il bel calciatore pare infatti che abbia ritrovato la serenità insieme ad una bellissima modella brasiliana da 360mila follower su Instagram, Sofia Resing.

Borriello innamorato

A lanciare lo scoop come spesso accade è stato il settimanale di Alfonso Signorini, Chi. Addirittura il calciatore è riuscito ad accaparrarsi la prima pagina del settimanale, simbolo che il suo flirt è destinato a riscuotere successo e speriamo, questa volta, anche a durare. Non è dato sapere molto sui due se non che si sarebbero conosciuti grazie a terzi.

Pare infatti che Marco Borriello e la Resing avessero amici in comune a Formentera, l’isola galeotta del loro incontro.

La modella da capogiro

A dire il vero, Gabriele Parpiglia sembra essere l’unico a sapere sempre qualcosa in più degli altri. Interpellato a riguardo, dilungandosi sull’amico Borriello pare che Parpiglia abbia la convinzione in tasca: “Lui è innamoratissimo“. Superato dunque l’empasse dei primi appuntamenti, il calciatore e la modella internazionale avrebbero fatto breccia l’uno nel cuore dell’altro. “Non si vedeva un Borriello così da tempo“, ha commentato sempre Borriello e qui, verrebbe da aggiungere “sì, dai tempi di Belén“.

Dei due non esistono al momento scatti particolarmente significativi ma si sa che hanno trascorso piacevole ore insieme a bordo della barca di lui. Chissà che la modella appena 28enne non possa scrivere una nuova pagina nel cuore di Borriello, 37enne voglioso di innamorarsi ancora.

*immagine in alto: fonte/Instagram (dimensioni modificate)