Spiacevole incidente domestico per Paola Perego. L’amata conduttrice sembra infatti essere rimasta vittima delle grandi pulizie d’estate e anzi, a dire il vero, della cucina. Una stories pubblicata da lei sul suo profilo Instagram ha fatto allarmare i fan ma per fortuna non sembra essere nulla di grave.

Paola Perego: incidente in casa

Intoppo di mezza estate per l’amata conduttrice e compagna di Presta, Paola Perego. Fortunatamente nulla di grave ma la fotografia postata su Instagram dalla conduttrice ha fatto temere per qualche secondo il peggio. Certo, il fatto che fortunatamente non sia nulla di grave non si traduce in assenza di male.

Anzi, la Perego sembra si sia fatta male eccome. Nella stories pubblicata su Instagram si scorge in particolare il suo braccio fasciato vistosamente: una fasciatura rigida volta ad immobilizzarle l’arto per evitare probabilmente sforzi e movimenti inopportuni.

Un po’ di ironia e riposo forzato

“Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa“, scrive ironica sotto alla fotografia Paola Perego. Per quanto possa provare dolore, la Perego non manca di riderci sopra raccontando ai fan la spiacevole disavventura domestica. “Mi basta entrarci – aggiunge sempre su Instagram – Ed ecco l’incidente“. Dal tipo di fasciatura si può immagine che dopo l’incidente domestico la Perego abbia dovuto fare ricorso ad una visita in pronto soccorso ma su cosa le sia realmente accaduto, è mistero.

Non ci resta che augurarle una pronta guarigione a fronte di questo forzato riposo che forse non guasterà.

La Perego potrebbe tornare presto sul piccolo schermo con una nuova stagione di Non Disturbare. La certezza non c’è ancora ma visti i dati Auditel e il successo riscosso, è facilmente intuibile che la rete voglia puntare nuovamente su di lei.