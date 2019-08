Chiara Nasti, l’influencer e sorella dell’ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata al Pronto Soccorso per dei forti dolori allo stomaco. La ragazza ha voluto raccontare la sua esperienza nelle sue Instagram Stories per poi tranquillizzare i suoi fans.

Chiara Nasti, il racconto del ricovero in ospedale

Una vacanza che ha rischiato di trasformarsi in un incubo quella di Chiara Nasti, ex partecipante all’Isola dei Famosi. L’influencer sta trascorrendo qualche giorno di relax in Sardegna ma ha avuto un vero e proprio brutto quarto d’ora a causa di un problema di salute: “Stanotte mi sono sentita malissimo, sono stata per tre giorni con crampi e i bruciori allo stomaco e non riuscivo a calmarli.

Ho preso degli antidolorifici ma in nessun modo riuscivo a fermare questa cosa”. Questo ha spinto la Nasti a recarsi al Pronto Soccorso dove le hanno fatto delle flebo: “Ora sto benissimo, mi sono ripresa alla grande, ma sono stata veramente molto male”.

Inoltre, Chiara ha anche detto di aver avuto, proprio nei quattro giorni antecedenti questi malori, delle pulsazioni alla testa, simili a scosse elettriche, che l’avevano fatta molto preoccupare. La ragazza non è scesa nei dettagli, anche per la volontà di non angustiare i suoi fans.

Vacanza in Sardegna con critiche

Chiara Nasti ha passato veramente delle brutte ore, in balia di un malessere che adesso sembra scongiurato. La ragazza è tornata a godersi la sua vacanza a Porto Cervo. Molti fan leggendo quanto accaduto le hanno scritto messaggi di sostegno per sincerarsi delle sue condizioni di salute e farle i complimenti per la sua prorompente bellezza.

Tuttavia, non mancano anche i messaggi dei suoi detrattori. Infatti, molti la accusano di abusare di photoshop negli scatti, che la ritraggono sempre nella stessa posa. Inoltre, viene accusata di vestirsi con abiti poco consoni: “Ma ce la fai a non essere così ridicola?” si legge sotto una sua ultima foto.

Credits immagine in alto: Instagram / Chiara Nasti