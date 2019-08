Ieri sera Alberto Matano, apprezzato conduttore del Tg1, ha salutato tutti i telespettatori del telegiornale per l’ultima volta… almeno per un po’.

Il saluto di Matano

“Stasera ci salutiamo, per un po’ di tempo non farò il telegiornale ma ci vediamo presto qui su Rai Uno“, sono queste le parole con cui ieri Alberto Matano ha salutato il suo pubblico. La sua stagione al Tg1 finisce qui, come ha scritto lui stesso su Instagram: “Arrivederci tg… grazie a tutti per i vostri bellissimi messaggi, ora comincia una nuova pagina“. E ancora: “Il tg di stasera lo dedico a loro, alla squadra dello studio, i tecnici, la regia, il montaggio, la sala trucco, a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a questo piccolo miracolo che è il telegiornale“.

Per il giornalista, infatti, comincia la stagione a La vita in Diretta, al fianco di Lorella Cuccarini.

