Francesca Fichera è incinta: momento d’oro per l’ex ‘professoressa’ de L’Eredità, che aspetta il secondo figlio insieme dal Filippo Volandri. Nel 2017 la nascita della primogenita Emma, ora il dolcissimo annuncio sui social con tanto di abbracci e pancione in vista. I fan sono in delirio e questa è un’altra bellissima novità nella favola d’amore della coppia, iniziata 9 anni fa.

Francesca Fichera in dolce attesa

Secondo fiocco all’orizzonte per Francesca Fichera e Filippo Volandri, pronti a stringere tra le braccia il secondo figlio a 2 anni dalla nascita della primogenita Emma.

La coppia si è mostrata su Instagram in forma smagliante, sorrisi complici e tenere effusioni con tanto di pancione in vista a rallegrare i fan.

L’ex valletta de L’Eredità ha lasciato il piccolo schermo proprio nel 2017, per dedicarsi interamente alla famiglia e crescere la sua bimba.

L’amore tra l’ex ‘prof’ e l’ex tennista

Ex ‘prof’ della trasmissione di Rai 1 lei, ex tennista lui: la formula d’amore di Francesca Fichera e Filippo Volandri sembra essere vincente e resiste al tempo con smalto impeccabile.

I piccioncini non hanno ancora raggiunto l’altare, anche se si parla dell’ipotesi di matrimonio da parecchio tempo. Sarebbe davvero l’ultimo step perché la cornice della loro favola possa dirsi completata, ma non è una priorità da fissare a tutti i costi.

Il loro legame è nato nel 2009, inizialmente vissuto a distanza per via dei rispettivi impegni professionali. Poco dopo è arrivata la convivenza e la decisione di metter su famiglia, sogno realizzato con la nascita della piccola Emma e poi con la seconda gravidanza.

Sui social tantissimi scatti che rimandano a una straordinaria immagine d’amore e dolcezza, tra dediche romantiche e coccole in riva al mare. La Fichera è una delle più amate vallette del programma che fu storica casa di Fabrizio Frizzi, il conduttore scomparso nel marzo 2018.

*immagine in alto: fonte/Instagram Francesca Fichera, dimensioni modificate