Ci sono attori che non riescono più a liberarsi del loro primo famoso personaggio e ci sono presentatori che rimarranno per sempre collegati a una trasmissione. Succede a molti, ma per gli spettatori è successo anche al programma L‘Isola dei Famosi, che nell’immaginario comune resta collegato a Simona Ventura.

L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi è guidata ormai da anni da Alessia Marcuzzi. Dopo l’affare cannagate molti pensavano che il suo tempo nel programma fosse giunto al termine, eppure siamo andati avanti, anzi, la Marcuzzi condurrà anche la prossima di edizione dell’Isola. Che piaccia o no, è di nuovo tutto nelle sue mani ma c’è chi non dimentica che l’Isola dei Famosi, in origine, era di qualcun altro.

Paola Perego sull’Isola del Famosi

Paola Perego e Simona Ventura erano insieme ad un incontro all’Anfiteatro del Padiglione delle Feste di Castrocaro Terme. La prima rivela subito la sua preferenza per la Ventura all’Isola: “L’Isola dei Famosi sei tu. Ci sono dei programmi che hanno l’impronta fortissima di chi li ha lanciati. L’Isola dei Famosi può presentarla chiunque, ma non è la stessa. E te l’ho detto in privato e lo dico anche pubblicamente perché non ho proprio problemi“. Poi spiega: “Ci sono dei programmi che nascono e muoiono con quella conduttrice.

Chiunque lo presenti poi sembra un ospite. Quindi un programma così non lo farei“, conclude omaggiando la collega e spiegando quindi il suo punto di vista. La Ventura, in ogni caso, non ha problemi a fare sue le trasmissioni che conduce, come ha dimostrato nell’ultima edizione di Temptation Island vip.