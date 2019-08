Gastone Rossi non ha retto al dolore per la morte della figlia, vittima di un terribile incidente stradale, e si è spento pochi giorni dopo il funerale. È la struggente cronaca dell’immane tragedia che si è abbattuta su una famiglia di Baccanella, frazione di Palaia (Pisa), e che ha sconvolto un’intera comunità nel giro di 10 giorni. Tutti conoscevano Susy, 48 anni e madre di 4 figli, e suo padre, pensionato 87enne da tempo malato.

La figlia morta in un terribile incidente

Susy è morta in un drammatico incidente stradale, lasciando i suoi figli (2 dei quali non ancora maggiorenni) e un’intera famiglia travolti dal dolore.

Suo padre, Gastone Rossi, aveva 87 anni e la perdita della figlia 48enne è stata uno scoglio insuperabile nel suo cuore.

La donna, residente nel Comune di Palaia, è deceduta pochi giorni prima lungo la provinciale delle Colline per Legoli, in zona Peccioli, per cause ancora non del tutto chiarite. Non è stato accertato se l’incidente in cui ha perso la vita sia da attribuire alla velocità o a una fatale distrazione.

Il padre non ha retto al dolore

Secondo quanto trapelato, il dolore per quel lutto avrebbe finito per uccidere anche Gastone. Il pensionato 87enne aveva una storia difficile alle spalle, da tempo affetto da una malattia che aveva minato gli ultimi anni della sua esistenza.

Susy si è spenta alla vigilia di Ferragosto e il suo funerale è stato celebrato soltanto 10 giorni prima di quello del padre, che non avrebbe retto al troppo dolore.

A Palaia tutti conoscevano Gastone e Susy Rossi, e la loro drammatica sorte ha lasciato una comunità attonita e affranta. La donna ha lasciato 4 figli, che adesso si trovano ad affrontare anche la perdita del loro nonno. L’87enne si sarebbe lasciato andare e le sue condizioni si sono progressivamente aggravate, fino al decesso.