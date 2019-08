Il loro transito in Rai non ha riscosso il successo che Viale Mazzini prospettava e la loro edizione di Domenica In viene ricordata ancora amaramente con la parola, a sunto dell’esperienza, un “flop”. Parliamo delle sorelle Parodi che purtroppo non erano riuscite a far risalire il programma dalle tenebre in cui lo aveva cacciato la temibile Barbara d’Urso.

Da quel ricordo poco positivo però si sono diramate nuove strade, per Benedetta Parodi la “strada” madre a dire il vero, quella dei fornelli. C’è però ancora qualcosa di quell’esperienza che nelle interviste precedenti, la Parodi non aveva ancora esaurito: un risvolto particolarmente amaro.

Benedetta Parodi e l’amaro retrogusto di Domenica In

Immancabile, la Parodi Jr, sorella di Cristina Parodi, è pronta a tornare sul piccolo schermo dietro ai fornelli di Bake Off Italia, un programma in onda su Real Time che è tutta un successo. Intervistata da Il Giornale, la Parodi si è mostrata molto fiduciosa e propositiva verso il futuro, un po’ più riflessiva invece sul passato, in particolare su quel “flop” vissuto al fianco della sorella Cristina al timone di Domenica In. “Può succedere – ha dichiarato la Parodi – Che un programma vada bene e un altro male. Ho cancellato subito dalla testa quel periodo e tutto le polemiche non mi hanno toccato“.

L’altra faccia della medaglia

C’è però, rammemorando l’esperienza passata in Rai, un ricordo che su tutti la sfiora di più, un dettaglio intimo e personale riguardo la conduzione domenicale. “L’unica cosa negativa che ricordo – chiosa Benedetta Parodi – È che alla domenica non potevo stare con i miei figli. Sono una persona pacata, felice e sorridente. Sono fortunata, perché ho tutto quello che si può desiderare“. Intanto la sorella Cristina continua a godersi le vacanze regalando agli utenti di Instagram scatti mozzafiato dalle più belle mete italiane e non solo.