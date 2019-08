Le estati che canta nelle sue canzoni sono romantiche, invincibili, poetiche. Quella che ha appena vissuto, invece, sembra tutt’altro che da incorniciare. Jovanotti chiude agosto all’insegna della tristezza dopo le enormi polemiche per il suo Jova Beach Party che ha visto sul palco prima la straziante dedica per la morte di Nadia Toffa e ora, sui social, quella drammatica per la scomparsa dell’amico e producer. L’addio è per Tomaso Cavanna, morto prematuramente a soli 44 anni.

Il ricordo per l’amico

Lorenzo lo ricorda così: “Aspettavamo per festeggiare il tuo compleanno oggi nel backstage e poi stasera con i piedi nella sabbia a ballare.

È difficile da credere che non ci sarai, ma come si fa?”. Cavana, produttore del Jova Beach Party, la festa-kolossal sulla sabbia che Jovanotti ha portato in giro per l’Italia, se n’è andato in quella che doveva essere “un’estate fantastica”. Su Instagram, il cantante poi dedica un pensiero a Edy Campo, compagna del produttore scomparso e storica collaboratrice di Jovanotti: “Edy tutti noi ti abbracciamo forte, oggi la musica in spiaggia è dedicata al vostro grande amore e al sorriso indimenticabile del nostro Tomi”. L’immagine è una di quelle che strappa il cuore: un abbraccio tra i due amici che dice molto più di tante parole.

Chi era Tomaso Cavanna

Jovanotti al Jova Beach Party

Nato a Venezia ma con una vita a Milano, Cavanna era uno dei nomi più noti in ambito musicale. Una carriera in Universal e Sony e un’agenzia tutta sua, seguiva e produceva spettacoli, festival e show (oltre al Jova Beach Party si ricordano il Market Sound e il Radio City di Milano). Tomaso era anche uno dei professori della Cattolica (Master in Media Relation). Si è spento all’improvviso, due giorni prima di compiere 45 anni. Jovanotti, il giorno prima, aveva ricordato: “Porteremo a termine quel lavoro che tu amavi alla follia e che hai sempre fatto con orgoglio e una passione da fare invidia al mondo intero.

Saremo sorridenti come hai sempre voluto”.