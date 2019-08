Maria Giovanna Elmi, la storica “Signorina Buonasera”, ha raccontato la sua vita e le sue avventure a Pierluigi Diaco nel salotto di Io e te. Un pomeriggio passato con gli italiani a chiacchierare sui suoi viaggi, sulla sua grande curiosità e sui suoi flirt del passato. Tra questi ha chiarito il rumors sulla sua love story con l’attore hollywoodiano Sylvester Stallone.

Maria Giovanna Elmi e Sylvester Stallone

Durante la trasmissione Io e Te, condotta da Pierluigi Diaco, Maria Giovanna Elmi ha svelato la verità sul gossip creato intorno al suo presunto flirt con il celebre attore Sylvester Stallone. Al tempo, il noto giornalista scomparso l’anno scorso, Sandro Mayer ne aveva confermato la love story che è stata però smentita dalla sorridente Elmi.

“No, in verità facemmo una lunga cavalcata… Devo dire che in quell’occasione gli avevo chiesto di darmi un’altra intervista solo che la troupe non poteva farlo.. lui il giorno dopo sarebbe ripartito, aveva l’aereo presto.. quindi nulla! Però devo ringraziare comunque la Rai per l’esperienza”, ha spiegato la Elmi con una naturalezza disarmante. Un tenero ringraziamento a Sylvester per la sua disponibilità e gentilezza inaspettata, conclude il piacevole ricordo di una Maria Giovanna Elmi emozionata.

L’amore della sua vita: Gabriele Massarutto

Chiarito il mancato flirt con la star di Hollywood, Maria Giovanna Elmi ammette di avere incontrato la sua anima gemella, il marito Gabriele Massarutto.

Una storia d’amore incredibile che li lega da oltre 25 anni. La Elmi si dice molto felice a fianco dell’imprenditore, appassionato di musica, con il quale condivide una grande passione per i viaggi. “Lui è incredibile, tutte le persone che lo conoscono, quando mi vedono non mi chiedono come sto io ma dov’è lui“, scherza la Elmi con Diaco.

Maria Giovanna Elmi ha concluso l’intervista raccontando come la sua carriera non sia cambiata dopo l’incontro con Massarutto e che la possibilità dell’uomo di gestire il lavoro da casa permette alla coppia di passare molto tempo insieme.

Ora sono in attesa del prossimo viaggio, probabilmente al Polo Nord.