Tanti auguri Maurizio Costanzo. Il 28 agosto è il giorno del compleanno del giornalista e conduttore Mediaset che spegne 81 candeline e Mediaset extra cambia la sua programmazione per omaggiarlo. Costanzo ha fatto la storia della rete e dalle 7 di questa mattina fino alle 6 di domani il canale sarà dedicato a lui.

Mediaset extra cambia per Costanzo

Questa giornata per Mediaset sarà dedicata a Maurizio Costanzo. Si parte questa mattina con la sitcom Ovidio, dove Costanzo interpreta il proprietario di un’enoteca a Monaco di Baviera ed è sposato con Gertrud, una cantante mancata.

Poi si comincia con il suo storico programma che ancora conquista il pubblico: il Maurizio Costanzo Show con ospiti Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi.

Da non perdere quindi per tutti gli appassionati di cinema. Poi una puntata del Maurizio Costanzo Show andata in onda in occasione dei 20 anni di trasmissioni con ospiti: Alberto Sordi, Raimondo Vianello, Gino Paoli, Gigi Proietti, Fiorello, Fabio Capello, Enrico Mentana, Bruno Vespa, Emilio Fede, Gad Lerner, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Luciana Littizzetto, Giuliana De Sio, Nancy Brilli, Enrico Brignano, Giobbe Covatta.

E chi invece può dimenticare Buona Domenica? Un classico della domenica pomeriggio che faceva da contrappeso alla Domenica In in casa Rai.

Andrà in onda il Gran Finale di Buona Domenica, con Fiorello, Paola Barale, Claudio Lippi, Luca Laurenti e Paolo Bonolis.

In prima serata andrà invece in onda Sipario: buon compleanno Maurizio: una puntata per ricordare tutto del giornalista, la vita e l’impegno lavorativo.