La Cassazione ha deciso. Proprio oggi ha respinto il ricorso di Veronica Lario contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva deciso di toglierle l’assegno di divorzio, stabilito dal Tribunale di Monza nella causa di divorzio dall’ex premier Silvio Berlusconi.

Vittoria per Berlusconi

Berlusconi vince in tribunale. Per la Cassazione Berlusconi ha assolto ai propri obblighi di assistenza economica in favore della ex moglie Veronica Lario già durante il matrimonio, lasciandole un patrimonio mobiliare ed immobiliare di eccezionale valore. Per la Cassazione, quindi, anche quanto ricevuto dalla Lario nei termini stabiliti dall’assegno di divorzio dovrà essere restituito.

Il ricorso in Cassazione della Lario

La Lario aveva annunciato il ricorso in Cassazione spiegando che i sacrifici sono stati molti, e tutti a favore dell’ex premier.

Cristina Morelli, all’interno del ricorso, aveva spiegato che la Lario avrebbe “rinunciato in giovane età alla carriera di attrice per dedicarsi interamente alla casa, alla famiglia e ai tre figli Barbara, Eleonora e Luigi”. Per loro quindi l’assegno andava a “risarcire” i guadagni e la realizzazione personale a cui ha dovuto rinunciare per la famiglia. La sua decisione, pensava, avrebbe permesso a Silvio Berlusconi di “potersi dedicare più liberamente e intensamente alle molteplici attività imprenditoriali” e di “costruirsi un’immagine di capo di una famiglia felice, largamente sfruttata nella propria vita politica”.