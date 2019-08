Nel 1964 Silvio Berlusconi conosce quella che sarebbe diventata la sua prima moglie, Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Di questa donna, nonostante il matrimonio con l’uomo che avrebbe scritto parte della storia italiana degli anni a venire, si sa relativamente poco. Personaggio schivo e riservato, ha sempre preferito una posizione defilata, al riparo dai gossip e dal clamore mediatico che spesso avrebbero accompagnato altri membri della famiglia Berlusconi.

Il matrimonio, i figli e il divorzio

Carla Dall’Oglio nasce a La Spezia, il 12 settembre 1940, ed è quindi appena 24enne quando incontra per la prima volta Silvio Berlusconi. Si è probabilmente trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, perché solo un anno più tardi, il 6 marzo 1965, i due si sposano a Milano nella parrocchia di viale San Gimignano.

Dalla loro unione nascono due figli, Maria Elvira detta Marina, nel 1966, e Pier Silvio, nel 1969.

Il momento che fa da spartiacque alla loro relazione arriva nel 1980, quando Berlusconi vede l’attrice Veronica Lario esibirsi in una rappresentazione del Magnifico cornuto al Teatro Manzoni di Milano, che nel frattempo era passato sotto il controllo della Fininvest. Più vecchio di Veronica di 20 anni, Berlusconi decide di incontrarla alla fine dello spettacolo: da quella sera inizia una relazione extraconiugale, durante la quale la Lario si trasferisce a vivere a villa Borletti, a Milano, sede della Fininvest.

La situazione si protrae per vario tempo e finisce per logorare il rapporto con Carla, tanto da portare, nel 1985, al definitivo divorzio.

Un personaggio riservato

Se delle vicissitudini di Berlusconi nel periodo seguente si conosce molto, non altrettanto si può dire della prima moglie, che ha fatto sostanzialmente perdere le sue tracce da un punto di vista mediatico. Inesistenti o quasi sono le informazioni reperibili su Internet a proposito dei suoi ultimi 30anni: nessun profilo social come nessuna intervista ufficiale, segno di un personaggio riservato che non ama troppo l’attenzione del grande pubblico.

Una delle sue ultime apparizioni risale al 2009, in occasione della consegna degli Ambrogini d’Oro che videro premiata la figlia Marina con la Medaglia d’Oro del Comune di Milano.