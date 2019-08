Vacanza a tinte hot per Fabio Volo, che si gode il sole di Ibiza con famiglia al seguito. L’occhio dei paparazzi di Diva e Donna si è posato sul topless della moglie, la splendida Johanna Maggy, che ha consegnato la bellezza del suo corpo mozzafiato agli ultimi abbracci di un agosto rovente. Sono giorni di relax per Volo, pronto a riprendere in mano la sua agenda che lo catapulterà in una fitta rete di impegni.

Fabio Volo: vacanza con topless

Il caldo sole di Ibiza ha illuminato la vacanza di Fabio Volo, che con moglie e figli si gode gli ultimi giorni di relax prima degli impegni autunnali che riporteranno le sue fatiche sul lavoro.

Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti del conduttore mentre si rilassa in spiaggia, ma qualcosa non sfugge alla presa dei flash. Vicino a lui la dolce metà, Johanna Maggy, che si mostra in topless forte di una bellezza che non teme confronti.

Fabio Volo e Johanna Maggy in due degli scatti di Diva e Donna

Volo – Maggy, formula d’amore vincente

Non c’è dubbio che i loro sguardi rimandino a un’intesa fatta di complicità e passione. Johanna Maggy, all’anagrafe Johanna Hauksdottir, ha costruito con il conduttore e scrittore una splendida famiglia.

A cosa deve il suo fisico praticamente perfetto? Sicuramente a un buon allenamento (dato che è un’insegnante di pilates), ma il merito è in gran parte di madre natura.

Origini finlandesi, ha incontrato il suo amato nel cuore di New York, grazie a un’amica comune. Nel 2011 l’avvio della convivenza, poi la nascita dei due figli Sebastian (classe 2013) e Gabriel (classe 2015).

Fabio Volo condivide con lei anche parte del suo lavoro e, a Novella 2000, ha rivelato la sua opinione su Johanna nei panni di attrice: “Per fortuna è anche brava. Mi è andata bene, altrimenti avrei dovuto trovare qualcuno che glielo dicesse“.

*immagine in alto: fonte/Instagram Fabio Volo, dimensioni modificate