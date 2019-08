Una Myriam Catania più bollente che mai quella che appare tra le pagine del settimanale Vero. L’attrice ex moglie di Luca Argentero è stata sorpresa dai paparazzi nel corso della sue vacanze a Formentera.

Con lei il nuovo compagno della sua vita Quentin Kammermann e il loro bambino Jaques. Sono lontani i tempi di crisi, che le hanno sconvolto la vita dopo la fine del matrimonio con Argentero.

Un topless da paura

La famigliola al completo appare tra le pagine del settimanale come un allegro e sereno quadretto. Sole, spruzzi, sorrisi. Tutti e tre non potrebbero chiedere di meglio, sullo scenario mozzafiato delle spiagge di Formentera.

Alle tenerezze però si alterano momenti very hot, tra la coppia. Mentre il piccolo Jacques gioca in spiaggia, mamma Myriam si concede un topless da paura. La sua forma fisica è davvero invidiabile e la sfoggia in tutte le sue curve con eleganza e disinvoltura. Una donna sicura e che ora ha ritrovato un suo equilibrio sentimentale, dopo la difficile separazione dall’ex marito Luca Argentero.

Le parole dell’ex

Intanto proprio l’attore che un tempo costituiva con la Catania una coppia affiatatissima ha di recente parlato di Myriam. In un’intervista a GQ Luca Argentero si è detto contento di vedere la sua ex raggiante accanto a Quentin.

I due a quanto pare sono ritorati ad avere buoni rapporti, dopo la burrasca.

“La fine di un matrimonio non è facile per nessuno. Certo, parti con l’idea che duri per sempre, ma sono convinto che tutte e due abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo non è andata bene. E se c’è una situazione che non ti rende felice, sereno, è meglio cambiare“. Infine aggiunge: “Non ci sono rancori fra di noi. Sono contento che Myriam abbia trovato la sua strada e che abbia avuto un figlio“.