VARESE- Scene di indiscriminata violenza domestica, quelle cui sono costretti ad assistere i figli di una coppia di Cassago Magnago. A quanto pare percosse e botte furiose e selvagge erano all’ordine del giorno. Poi, l’ultimo drammatico episodio ha avuto drastiche conseguenze, sempre sotto l’occhio sconvolto dei figli.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini della coppia, che sentendo le urla durante il pestaggio, hanno deciso di chiamare le autorità competenti. La donna, ascoltata dai militari, ha spiegato di non aver mai trovato il coraggio di denunciare.

L’episodio shock

Il pestaggio ai danni della compagna è stato perpetrato di fronte allo sconcerto dei loro 3 bambini, nella notte tra il 29 e il 30 agosto.

I Carabinieri hanno fatto irruzione nell’appartamento della famiglia italiana, allertati dal vicinato preoccupato.

Le percosse sono state così incisive e furibonde che hanno provocato danni fisici alla vittima. Evidentemente visitata dai soccorsi, la donna ha riportato una rottura del timpano. Il suo carnefice, un uomo di 35 anni, risulta invece essere un pregiudicato, è finito in manette con l’accusa di violenza.

Violenze all’ordine del giorno

A quanto pare questa non è stata che la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Eppure pare che le violenze in quella casa fossero all’ordine del giorno.

Non è un’ipotesi degli inquirenti il fatto che ci fossero già precedenti di maltrattamenti in questa famiglia.

È stata la donna stessa a confessare tutto. Ascoltata dalle autorità competenti ha dichiarato che i pestaggi andavano avanti da tempo eppure lei non aveva mai avuto il coraggio di denunciare la tragica situazione in cui versavano sia lei che i suoi figli. E come lei, in Italia, ci sono decine e decine di donne ancora che subiscono senza riuscire a trovare la forza di gridare questo disagio.