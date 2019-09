Agata Reale, l’ex ballerina di Amici 6, ha coronato il suo sogno d’amore: è convolata a nozze con il suo compagno Carmelo De Luca, decidendo di condividere questo importante momento con i suoi fans su Instagram.

Il matrimonio di Agata e Carmelo De Luca

Finalmente è arrivata la rivincita per Agata Reale. Anni fa, è stata una delle vittime degli attacchi di Alessandra Celentano nel talent Amici 6. La maestra ha criticato fortemente Agata, inadatta secondo lei ad essere ballerina a causa del “collo del piede” e, quindi delle sue caratteristiche fisiche. Le sue accuse hanno catalizzato l’attenzione di quell’edizione del programma, risultando spesso feroci e suscitando scalpore.

Ora, Agata ottiene la sua rivincita sposando Carmelo De Luca, l’uomo della sua vita. La ragazza ha condiviso su Instagram gli scatti della cerimonia e del party e scrive “A te amore mio… grazie perché sei un uomo meraviglioso. Ti ho amato da subito perché non mi hai mai promesso nulla ma hai sempre fatto il possibile per donarmi tutto te stesso! Sempre come nelle favole ti amo”.

Il lavoro di Agata dopo Amici 6

Alla dedica della neo moglie Agata, ha risposto proprio lo sposo. Carmelo De Luca, infatti, ha scritto tra i commenti delle foto del matrimonio, ribandendo il suo amore per la Reale: “Sei il mio orgoglio… Sei la mia luce….

Sei la mia vita… Ti amo e ti amerò per sempre”. Quindi, ci auguriamo che la giovane e il neo marito possano essere ancora più felici.

Dal punto di vista sentimentale, dunque, Agata Reale non potrebbe chiedere di più. Dal lato lavorativo, la giovane dopo Amici 6, dove si classificò seconda dietro Federico Angelucci, ha proseguito la passione per il ballo ma ha anche approfondito il canto e la recitazione. Nella stagione 2008/2009 è stata inviata per il programma Verissmo, è stata ballerina in Oltre ogni due di Daniele Stefani, coreografa per il programma Leone Auz con Leone di Lernia e per il video musicale del brano Batticuore di Mitch e Squalo.

Inoltre, ha avuto modo di cimentarsi nella conduzione: nel 2010 è stata al timone del programma Sky Sms ed è stata opinionista a L’Italia sul 2 su Rai 2.