Brutta avventura per il rapper Gemitaiz e l’amico Venerus. I due sono rimasti vittima di un incidente avvenuto a Milano nella notte tra il 30 e il 31 agosto. Pare che nell’altra auto ci fosse un guidatore ubriaco al volante.

Incidente per Gemitaiz

A dare l’annuncio del sinistro è stato lo stesso rapper attraverso una serie di Instagram Stories. Lui e il collega e amico Venerus si erano da poco esibiti a un concerto di Franco 126 al circo della Magnolia di Segrate. Al rientro dalla serata, mentre erano fermi ad un semaforo in attesa di ripartire un’auto gli è piombata addosso.

Fortunatamente le conseguenze dell’incidente non sono state gravi né per il rapper né per l’altro guidatore.

Le Instagram Stories di Gemitaiz

“Stasera un fan ci è entrato dentro la macchina a 80 all’ora fermi a un semaforo” ha raccontato il rapper nelle sue ig stories “Io e Venerus siamo vivi per caso. Non guidate ubriachi, non prendete la macchina, non vi ubriacate al volante”. Infine, sempre nelle Instagram Stories Gemitaiz ha lanciato un appello ai suoi fan: “Stanotte la cintura di sicurezza ha salvato me e Venerus, usatela sempre”.

Nessun danno grave

Gemitaiz non ha riportato danni, all’amico Venerus è andata peggio perché si ritrova con il collare e una ferita sopra l’occhio sinistro.

In un post su pubblicato sul suo profilo Instagram il rapper ha criticato aspramente le forze dell’ordine intervenute sul posto. “Erano così intenti a farmi l’alcool test (negativo) con una maschera di sangue che non hanno scritto nulla nel verbale riguardo le dinamiche dell’incidente”.