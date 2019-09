Lo scambismo è una pratica sessuale che interessa diverse coppie che, pur avendo un rapporto d’amore consolidato, decidono di comune accordo di non praticare la monogamia. I motivi possono essere tanti, ad esempio il gusto per la trasgressione. Quello che però è successo ad una famiglia inglese ha dell’incredibile. Una coppia sposata ha praticato e continua a praticare gli scambi di coppia, tuttavia ad un party scambista trovano una sgradevole sorpresa: una loro figlia, di 30 anni, si trovava nella loro stessa festa.

Una coppia aperta e genitori di 3 figli

Il marito, di anni 53, ha deciso di raccontare l’imbarazzante incontro alla rubrica Dear Deidre del rotocalco britannico The Sun.

In una lettera a cuore aperto, l’uomo inizia raccontando la sua esperienza di coppia: “Mia moglie ed io abbiamo praticato scambi di coppie per anni, dove di solito incontriamo persone che come noi ricercano lo stesso tipo di divertimento”. Con la moglie, di 51 anni, hanno in comune molti anni di matrimonio e sono genitori di 3 figli: due di loro hanno vent’anni mentre la figlia maggiore ne ha trenta ed è sposata. Ed è proprio quest’ultima ad aver fatto la “sorpresa” a mamma e papà: “È sempre andato tutto benissimo, fino a quando a uno dei nostri party abbiamo incontrato nostra figlia insieme a suo marito”.

Dopo l’accaduto, la figlia non vuole più vedere i genitori

Come di consueto, la coppia si trovava in cucina per bere qualcosa e scambiare quattro chiacchiere con altri amici. Quando marito e moglie hanno deciso di spostarsi in salotto per unirsi agli altri partecipanti non hanno colto immediatamente la presenza della loro figlia. Racconta il marito: “Ho notato prima di tutto il vestito. Ho pensato: ‘È proprio uguale al vestito che nostra figlia ha indossato quando l’abbiamo incontrata la settimana scorsa’”. Ed era effettivamente lei che aveva deciso insieme al marito di festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio.

“Ho detto a mia moglie che saremmo dovuti andare via ma mia figlia ci ha visti prima che ci riuscissimo. Non dimenticherò mai l’espressione di shock e sgomento sul suo volto. Ce ne siamo andati subito e non siamo mai più tornati in quel posto”. Purtroppo lo spiacevole episodio si è trasformata in una vera e propria tragedia familiare. L’incontro ha rovinato la nostra relazione con entrambi. La figlia infatti non risponde più al telefono e ha deciso di chiudere i ponti con i suoi genitori.