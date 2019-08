È di pochi minuti fa la notizia di una nuova e terribile sparatoria in corso negli Stati Uniti. Due uomini a bordo di due furgoni diverse sono in fuga dopo aver sparato casualmente a dei passanti. 30 persone sono state raggiunte dai colpi d’arma da fuoco. La polizia si è raccomandata affinché i cittadini si chiudano in casa.

I fatti si sono verificati nella zona di Odessa, ora la polizia è sulle tracce di due persone a bordo di due auto diverse. Inizialmente si credeva che a colpire fosse solo una persona, poi anche da Midland l’allerta di un uomo a bordo di un furgone Toyota.

La situazione è ad alto rischio, è caccia ai due uomini nei tre centri, Odessa, Midland e Big Spring. Il primo bilancio è di 30 persone colpite dai proiettili, ma sono al momento ignote le loro condizioni o se qualcuno sia rimasto ucciso, pare che ci siano due morti.

Secondo quanto riferisce il New York Times la sparatoria ha avuto inizio dopo uno scontro con due agenti di polizia, dopodiché i due uomini hanno iniziato a colpire i passanti a caso. Anche l’università Permian Basin, tramite un tweet, ha comunicato ai suoi studenti di rintanarsi in luoghi chiusi e stare al sicuro finché la situazione non sarà tornata sotto controllo.

Falcons: law enforcement in Midland and Odessa are working to locate and contain a shooter. Please stay in your dorm or office and do not open your doors. There were initial reports that the suspect was in east odessa. We will post here as soon as the situation is under control