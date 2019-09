Torna l’incubo sisma nelle zone del Centro Italia colpita dai devastanti terremoti tra il 2016 e il 2017. Questa notte una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata tra Norcia e Arquata.

La gente spaventata si è riversata in strada questa mattina all’alba, mentre a seguire sismologi e vulcanologi registravano nuove scosse di assestamento.

L’entità del sisma

Il sisma è stato annunciato nella serata di sabato da 4 scosse di magnitudo comprese tra 2.8 e 2, con epicentro zona Trevi. Gli istituti di sismologia hanno indicato un ipocentro di 8 km, ed un epicentro che si trova a 14 km da Norcia, 13 da Arquata e 14 km da Accumoli.

Si tratta di quelle stesse zone e località già sconvolte dal terremoto 2 e 3 anni fa.

A seguire altre 2 scosse telluriche di magnitudo 3.2 e 2 di assestamento. Spaventati, gli abitanti di Amatrice e Accumoli sono scesi in strada, mentre forze dell’ordine, specie i Vigili del Fuoco, sono intervenuti in caso di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati, né ad edifici né a persone.

Le parole del vicesindaco Arquata

La paura è stata comunque tanta per la gente del luogo, come racconta Michele Franchi, vicesindaco di Arquata.

“Stanotte è stata dura dormire ma non molliamo“.

Lo spettro degli eventi 2016/2017 si aggira ancora tra quei luoghi e gli abitanti sono segnati da un dramma ancora troppo recente. “C’e’ molta paura e tutte le luci sono accese nelle case“.