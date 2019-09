Un’anziana è morta nei giorni scorsi nella sua casa di campagna nel Sud dell’Australia. La donna è stata beccata su una vena varicosa da un gallo nel suo pollaio; il decesso è avvenuto a causa del dissanguamento provocato dall’aggressione dell’animale. Si è parlato molto del raro e tragico avvenimento, in quanto i medici hanno riportato all’attenzione il problema delle vene varicose.

La donna raccoglieva le uova nel pollaio

Un’anziana signora si trovava nella sua casa di campagna situata nell’Australia meridionale. Era andata nel pollaio a raccogliere le uova quando un gallo l’ha aggredita, perforandole una vena varicosa nella gamba sinistra. Il becco dell’animale ha provocato una grave emorragia e la donna è morta dopo poco dissanguata.

La vicenda è stata riportata dal quotidiano della città di Adelaide, The Advertiser.

La vena varicosa nei risultati dell’autopsia

Sul quotidiano si legge che i risultati dell’autopsia eseguita dopo il decesso dell’ansia hanno evidenziato due piccole lacerazioni sulla gamba sinistra. L’esame ha, inoltre, confermato la morte per dissanguamento dovuto al colpo ricevuto alla vena varicosa. Si è accesa una polemica sulla pericolosità di alcuni animali. Nel dibattito è intervenuto il professore di medicina legale dell’Università di Adelaide, Roger Byard. Il medico ha puntato l’attenzione sui pericoli legati alle vene varicose più che sugli animali e ha detto: “Questo caso ci ha fatto capire quanto siano vulnerabili gli anziani, le vene varicose si danneggiano facilmente“.

Ha aggiunto: “Ho seguito un certo numero di casi in cui le persone, girando per casa, hanno sbattuto contro mobili riportando delle piccole ferite alle vene“. Le vene varicose sono vene contorte e allargate, in rilievo sulla la superficie della pelle. Per il professore bisogna conoscerne e prevenirne i pericoli ad esse legati.

Un attacco da parte di un gallo è estremamente raro

“Sto cercando di far curare le vene varicose agli anziani con una semplice operazione perché sono particolarmente vulnerabili alla rottura“, ha fatto sapere Byard, il quale ha aggiunto: “E la colpa non è assolutamente degli animali“.

Ha, infatti, sottolineato quanto siano rari gli attacchi da parte dei galli, nella sua carriera ha registrato sporadici casi. D’altronde anche “le api e i ragni possono essere letali per via delle allergie e dei loro veleni, lo sappiamo tutti“, ha commentato Byard. Per il professore l’unica cosa da fare, in conclusione, “è di rispettare gli animali, esiste l’eventualità che possano causare lesioni, soprattutto se sei anziano e più vulnerabile“.