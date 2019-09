Un gioco finito male e che potrebbe avere conseguenze tragiche: venerdì scorso, una bambina di 11 anni si è stretta intorno al collo una fascetta autobloccante rischiando di strozzarsi. La piccola si trova adesso ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prognosi riservata. Il fatto è avvenuto a Calvenzano e la bimba si trova in gravissime condizioni.

Il tentativo di salvataggio della madre della bimba

La madre della bambina di 11 anni ha fatto di tutto per salvare la vita di sua figlia. In questa terribile situazione, la donna non ha potuto avvalersi dell’iniziale aiuto di nessuno perché era da sola con sua figlia in casa.

La mamma della bimba di 11 anni si è accorta quasi subito che sua figlia non riusciva a respirare e si è resa conto che la piccola si era stretta intorno al collo una fascetta autobloccante.

Come riporta Adnkronos, la donna ha dapprima tentato di tagliare la fascetta in modo da liberare il collo della figlia, ma, purtroppo, non ci è riuscita. La piccola intanto è svenuta. La madre dell’11enne ha quindi allertato tempestivamente i soccorsi e ha iniziato a chiedere aiuto ai vicini di casa sporgendosi dal balcone e gridando.

Una volta che i soccorsi si sono recati sul posto, i sanitari sono riusciti a rianimare la bambina.

La piccola è in prognosi riservata

La bambina di 11 anni è stata prontamente trasferita dal 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove si trova adesso ricoverata nel reparto di terapia intensiva. I medici che la stanno curando non hanno ancora sciolto la prognosi sulle sue condizioni che sarebbero gravissime. Adesso, spetterà ai carabinieri della compagnia di Treviglio stabilire quale sia stata l’esatta dinamica dell’accaduto, per ora secondo gli inquirenti la madre della bambina non avrebbe alcuna responsabilità penale per quanto accaduto alla piccola di 11 anni.