L’uragano Dorian ha ormai raggiunto le isole Bahamas. Dorian è di categoria 5 e sta già provocando danni. Marsh Harbon, cittadina di 6mila persone alle isole Abaco, è sott’acqua mentre i residenti si rifugiano sui tetti delle case per scappare all’acqua.

La forza di Dorian

Dorian è il secondo uragano più forte mai registrato nell’Atlantico. Più forte di lui solo Allen nel 1980. Il primo ministro Hubert Minnis ha lanciato un grido disperato: “Pregate per noi“. Stando a quanto riferito dal National hurricane center i venti ora soffiano a circa 297 chilometri orari. Anche Trump scrive su Twitter: “Preghiamo per gli abitanti delle Bamahas, colpiti come mai prima d’ora da un uragano di categoria 5, con venti di oltre 320 chilometri all’ora“.

Hurricane Watches Expanded Northward Along the East Coast to the Florida/Georgia Border. Here are the 11 PM EDT 09/01 Key Messages for #Dorian. For more info see https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/CYtMosB5et — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

Per ora si ha la notizia di un solo morto, sarebbe un bambino di 8 anni. Si pensa che l’uragano possa raggiungere la Florida tra lunedì sera e martedì mattina.

