Chi ama i programmi di cucina e lo stile di vita salutistico non può non conoscere Marco Bianchi, il divulgatore scientifico che, tra le altre cose, collabora anche con la Fondazione Veronesi, e che è stato presente in tantissimi programmi TV, come Detto Fatto, Geo & Geo e La prova del cuoco. Negli ultimi anni, Marco Bianchi si è guardato dentro comprendendo una cosa molto importante di se stesso. Il Food Mentor ha infatti fatto coming out e in un’intervista a il Corriere della sera ha svelato alcune delicatissime fasi di questo cambiamento affrontato insieme alla moglie Veruska Formelli e anche alla figlioletta Vivienne, nata nel 2015.

La confessione di Marco Bianchi a sua moglie

Il Food Mentor e divulgatore scientifico Marco Bianchi ha capito di essere omosessuale gradualmente, guardandosi dentro e scoprendo una verità che sembrava essere quasi stato abituato a ignorare. O, almeno, sembra proprio far intendere questo passaggio nel momento in cui descrive ai microfoni del quotidiano di Via Solferino l’importante presa di coscienza e il momento in cui ha confessato ai suoi genitori di essere omosessuale: “Ho ricordato di quando papà inneggiava a un documento contro l’omosessualità della Congregazione per la dottrina della fede, di mamma che dell’amico gay di mia sorella diceva ‘poverino’, della vicina di casa che, vedendomi giocare con le bambole, disse che sarei diventato una femminuccia e di mamma che le rispondeva: ‘Lo fa perché gli piacciono le bambine’.

Poi, ai miei ho chiesto: ‘Cosa potevo capire? Potevo solo pensare che essere omosessuale e molto sensibile fosse la cosa più brutta del mondo‘”.

Ma ancor prima che confessare il suo cambiamento ai suoi genitori, Marco Bianchi ha rivelato a sua moglie Veruska Formelli quello che provava e la reazione della donna è stata questa: “Mi ha abbracciato forte. Era un sogno di vita che si frantumava.

È stato un momento in modalità terremoto, come quando hai costruito per anni e tutto, di colpo, viene raso al suolo ed è in polvere. Io mi sentivo in colpa, ma oggi so di aver fatto la scelta giusta“. Il Food Mentor ricorda di aver detto queste parole a sua moglie: “Sono omosessuale, lo sono sempre stato, però solo ora ho capito che sto bene con te ma come amico, perché quello che va oltre, probabilmente, è con un uomo“.

La nuova vita con Luca

Marco Bianchi ha spiegato che in questa delicata fase il sostegno di sua moglie è stato fondamentale in generale e nel gestire la comunicazione con sua figlia che ha anche conosciuto il nuovo amore del papà, Luca Guidara, un famoso influencer che ha reso il Food Mentor “completo e totalmente felice“. A proposito del rapporto con sua moglie Marco Bianchi ha rivelato: “L’ambiente in cui vivi ti condiziona al punto da convincerti di certe cose e io ho vissuto l’amore con Veruska in piena sincerità. Questo credo sia il motivo che, oggi, ci consente di gestire la situazione e di far crescere una figlia con ideali da 2020. Devo tanto a Veruska: mi è stata vicina e ha capito che la mia idea del vero Marco è emersa dopo che sono arrivate le altre certezze, che la mia era una scelta doverosa verso nostra figlia affinché avesse un papà sereno, in grado di trasferirle quello che significa essere felice“.

Sicuramente, cercare di far capire alla piccola Vivienne l’importante presa di coscienza del papà è stato un po’ più complicato, ma la piccola si è dimostrata molto aperta al cambiamento: “Ci siamo consultati con il pediatra, le maestre, la psicologa… Poi, le ho raccontato la verità. Le ho spiegato: ‘Io voglio tanto bene a mamma e sei nata tu, ma ho scoperto che il mio cuore batte più forte con Luca accanto. Prima, batteva forte, ora batte a mille’. Lei è una bimba straordinaria, solare, e l’ha accettato con naturalezza“. La bimba ha anche avuto di conoscere il nuovo amore del papà: “Dopo un primo incontro finto-causale con lui, l’ha visto per un gelato, una pizza e, ora, è il ‘suo’ Luca. E, ora, io so che una seconda vita esiste“.