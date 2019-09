Emerge una novità sconcertante sul tragico decesso dei 2 sub morti durante un’immersione a Isola delle Femmine in Sicilia e, in particolare, sul decesso di Giuseppe Migliore. Le bombole usate dall’imprenditore 58enne risulta siano state caricate con aria e non con Trimix, la miscela che viene usata per immersioni che superano i 40 metri di profondità.

Le bombole caricate ad aria

Lo scorso 30 agosto, Giuseppe Migliore, imprenditore edile di 58 anni, e il suo amico Antonio Aloisio, bancario di 56 anni, hanno perso la vita durante un’immersione subacquea a Isola delle Femmine, in Sicilia. Come riporta il Giornale di Sicilia, il corpo dell’imprenditore sarebbe stato ritrovato a circa 87 metri di profondità, mentre l’amico sarebbe deceduto mentre risaliva in superficie.

Gli inquirenti hanno esaminato il contenuto delle bombole usate dal 58enne durante l’immersione rilevando che erano state caricate solo con aria e non con Trimix, la miscela composta da ossigeno, elio e azoto che viene usata dai sommozzatori per immersioni che avvengono a una profondità superiore ai 40-60 metri e che dunque avrebbe dovuto essere presente nelle 4 bombole dell’imprenditore. I 2 sub morti volevano raggiungere il relitto della nave Loreto, meta di molti sommozzatori.

Infatti, il corpo di Giuseppe Migliore pare sia stato ritrovato a circa 15 metri di distanza dalla nave affondata da un missile nel 1942 e che si trova a circa 90 metri di profondità.

Il Trimix serve per ridurre l’accumulo di anidride carbonica, la narcosi di azoto e il pericolo d’intossicazione da ossigeno, tipici rischi che si corrono durante le immersioni a elevate profondità.

Le indagini sulla tragedia

Sulla morte dei due sub a Isola delle Femmine starebbe indagando la Guardia Costiera coordinata dalla Procura. Gli inquirenti stanno al momento esaminando anche la videocamera e i due computerini che sono stati ritrovati insieme al cadavere di Giuseppe Migliore.

Intanto l’autopsia eseguita sul corpo dell’altro sub tragicamente morto, Antonio Aloisio, avrebbe rilevato che il bancario 56enne sarebbe morto durante la risalita,