È bastata una cucina in un bosco per accendere la fantasia dei fan di Antonella Clerici. La conduttrice di casa Rai è tra le più amate, soprattutto grazie alla conduzione del suo show La prova del cuoco, poi passata nella mani di Elisa Isoardi. La cucina, quindi, ha riacceso le speranze dei suoi fan di rivederla in televisione, ma per la conduttrice sarà, pare, un anno di magra.

La cucina nel bosco

“Buona domenica dalla mia cucina nel bosco“, scrive la Clerici. In foto una bellissima cucina in legno, molto ampia, in quella che sembra una classica casa in legno di montagna o di campagna.

Dalle grandi vetrate che rendono la cucina davvero luminosa si vedono molti alberi, da qui, probabilmente, il nome “cucina nel bosco”. Un sogno per tutti gli appassionati di cucina, anche per quelli che non hanno mai condotto un programma come La prova del cuoco.

Le domande dei fan

I fan naturalmente non si lasciano scappare l’occasione e tempestano la conduttrice di domande: “Antonella volevo chiederti una cosa… ma sei sicura che quest’anno non possiamo vederti da nessuna parte in tv? prima ci siamo dovuti subire il fatto che non ti potevamo vedere tutti i giorni (quanto ci manchi alla prova del cuoco)….adesso neanche le serate?

“, chiede una fan, che poi continua, “Non si fa così…noi ti vogliamo bene e l’unico modo per poterlo dimostrare e seguirti…ma così come si fa???ci pensi a noi fan?so che non è colpa tua ma non esiste solo la rai….“. La risposta della Clerici non tarda ad arrivare. La conduttrice spiega cosa la Rai le ha riservato per quest’anno: “Per ora solo a dicembre con lo zecchino d’oro e poi con telethon“. I fan non si danno pace però, ma nelle scorse settimane in molti hanno notato che la Clerici era rimasta un po’ “a secco” di trasmissioni.

“Antonella ancora sei nel bosco perché non cerchi di convincere la rai “a rifare ti lascio una canzone” era bellissimo quel programma era un programma a tua misura e a fatto la fortuna di tanti ragazzi ed bellissimo vedere quei piccoli bambini con quelle voci meravigliose“. Le risponde un generico “magari“, che non lascia poi molte speranze.