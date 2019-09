Una terribile aggressione ha avuto luogo a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, dove un 28enne pregiudicato e di origine albanese ha colpito con circa 12 coltellate una donna moldava di 33 anni. Sembra che l’aggressore non accettasse la fine della loro relazione. La donna si trova adesso in gravi condizioni. I carabinieri sono riusciti a catturare e mettere in manette l’aggressore.

L’aggressione a casa della donna

Stando a quanto riferisce Tgcom24, l’uomo si sarebbe recato a casa della donna questa mattina e di fronte al suo rifiuto di aprirgli la porta di casa avrebbe scavalcato la recinzione del giardino aggredendola.

A scongiurare la morte della donna sarebbe stato il suo cane, un pastore abruzzese, che avrebbe reagito difendendo la sua padrone e avrebbe morso l’uomo alle mani e in testa mettendolo in fuga.

L’aggressione sarebbe avvenuta davanti agli occhi della madre della vittima che si trova ancora sotto shock. L’uomo sembra non accettasse la fine della relazione con la donna e che per questo motivo l’abbia brutalmente aggredita. Sembra infatti avessero avuto una breve relazione.

L’aggressore è stato arrestato

L’uomo di 28 anni che ha aggredito la 33enne a Francavilla al Mare è stato messo in manette dai carabinieri. Ora, l’uomo si trova accusato di tentato omicidio.

La vittima di questa orribile aggressione è stata colpita con circa 12 coltellate ed è arrivata all’ospedale di Chieti in condizioni gravissime e in fin di vita. Attualmente, i medici starebbero eseguendo un intervento chirurgico, ma la prognosi è riservata.

La donna non si trova in pericolo di vita

AGGIORNAMENTO DELLE 18,04 – Nonostante le gravi condizioni in cui si trova la donna, stando a quanto riferisce Tgcom 24, la vittima dell’aggressione non si troverebbe al momento in pericolo di vita. La donna avrebbe riportato ferite al fegato e a un polmone.