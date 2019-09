Ivana Mrazova è partita qualche giorno fa per la Repubblica Ceca, lasciando il suo bel fidanzato, Luca Onestini, qui in Italia. Nelle sue storie di Instagram, però, dopo una permanenza più lunga che poteva insospettire i fan, ha rivelato i motivi che la tengono nel suo Paese.

La Mrazova e una operazione chirurgica

“Penso che sia giusto che vi dica il motivo per cui sono ancora in Repubblica Ceca“, comincia così il video girato dalla bella ex gieffina. Una spiegazione per i fan: “Il motivo è che questo venerdì devo fare un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile.

Ma non vi dovete preoccupare assolutamente, è una cosa abbastanza semplice ma necessaria“. Poi chiede ai fan di non preoccuparsi e più di una volta assicura di non essere preoccupata nemmeno lei. Nessuna specifica in più, non resta che tenere le dita incrociate e aspettare maggiori dettagli, magari nei prossimi giorni.

