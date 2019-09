In Gran Bretagna, un 17enne è diventato cieco dopo aver mangiato per anni solo patatine e salsicce fritte, pane bianco e prosciutto industriale. La sua dieta a base di cibo spazzatura e dunque priva di tutte le vitamine necessarie ha causato la progressiva perdita della vista, il suo è diventato un caso medico unico, al punto da essere inserito all’interno degli Annals of Internal Medicine.

Perde la vista dopo anni di cibo spazzatura

La terribile storia accaduta a questo ragazzo di 17 anni lascia senza parole. Il giovane vive a Bristol insieme a sua madre e, purtroppo, ha contratto la neuropatia ottica nutrizionale, una patologia che nel giro di 3 anni lo ha portato a diventare tecnicamente cieco.

Il giovane riesce parzialmente a vedere perché non ha perso la vista periferica quindi è in grado di camminare in modo autonomo, seppur con qualche difficoltà, ma ha seri problemi nella lettura, a riconoscere le persone e anche a guardare la televisione perché la visione centrale è praticamente assente, è come se il ragazzo avesse dei blocchi neri al centro della visuale, come ha spiegato la dottoressa Denize Atan alla BBC.

La causa principale della perdita della vista è stata l’alimentazione quotidiana di questo giovane che ha mangiato, stando a quanto riportato dai media britannici, solo cibo spazzatura per anni.

Dagli esami effettuati dai medici sul giovane sono emerse carenze importanti di vitamina B12, vitamina D e rame. Nutrendosi solo di patatine fritte, prosciutto industriale, pane bianco e salsiccia fritta, il giovane ha sviluppato una carenza tale di vitamine da provocare un danneggiamento progressivo ai nervi ottici che l’ha portato lentamente a perdere la vista. La dottoressa Atan ha tra le altre cose spiegato che il giovane non sopporta la consistenza degli altri prodotti alimentari e per questo motivo non riesce a mangiare qualcosa di diverso.

I primi segnali

Tre anni fa, quando il 17enne aveva 14 anni, si era rivolto ai medici perché accusava un forte senso di stanchezza. Già allora, i dottori diagnosticarono al ragazzo una forte carenza di vitamina B12, rame, selenio e vitamina D, ma il giovane non ha mai seguito in modo regolare la terapia a base di integratori e non ha rispettato la prescrizione medica secondo la quale avrebbe dovuto arricchire la propria dieta.

Il ragazzo intervistato dal Times ha però detto che secondo lui i medici avrebbero in quel caso sottovalutato la sua richiesta di aiuto. Come si legge sul Daily Mail, il giovane ha detto: “Quando ho chiesto aiuto, non mi hanno ascoltato“. Purtroppo, tra le altre conseguenze gravi cui è andato incontro cibandosi di patatine, c’è n’è una particolarmente impressionante, come ha spiegato alla BBC la dottoressa Atan: “Ha perso minerali dalle sue ossa, che è davvero abbastanza scioccante per un ragazzo della sua età“.