Sfruttare la microgravità per uccidere le cellule tumorali: è questa l’idea alla base dell’esperimento che condurrà sulla Stazione Spaziale Internazionale un piccolo dispositivo, messo a punto dal professor Joshua Chou della University of Technology di Sydney. Lo scopo sarà quello di verificare i dati in possesso del ricercatore, che sembrano testimoniare come una percentuale tra l’80 e il 90% di cellule tumorali muoia se sottoposta a condizioni di gravità ridotta, senza ulteriori trattamenti.

I risultati raggiunti in laboratorio

Nel dispositivo, più piccolo di una scatola di fazzoletti, verranno poste alcune cellule tumorali, il cui comportamento sarà poi osservato all’interno della stazione spaziale. Gli studiosi hanno già condotto un esperimento simile in laboratorio, grazie ad un simulatore di microgravità: “Avevamo messo nel simulatore 4 differenti tipi di tumore, alle ovaie, seno, naso e polmone – ha spiegato il professor Chou all’Australian Broadcasting Corporation – e ciò che abbiamo scoperto è che in 24 ore, in questa condizione di microgravità, dall’80 al 90% delle cellule tumorali moriva senza alcun trattamento farmaceutico”.

Esperimento programmato per il prossimo anno

L’ipotesi è che la gravità ridotta uccida le cellule, impedendogli in qualche modo di comunicare le une con le altre. Secondo Chou, esse non riescono più a percepire ciò che le circonda, andando in uno stato di apoptosi, cioè di morte cellulare.

Pianificare l’esperimento nella stazione spaziale orbitante, che avverrà il prossimo anno, non è stato facile, perché esiste un limite per quanto riguarda dimensioni e peso dell’equipaggiamento. Molte componenti hanno così dovuto essere miniaturizzate, con un costo complessivo di 200mila dollari australiani (circa 122mila euro).

Soltanto una fase preliminare dello studio

Se i dati verranno confermati anche nello spazio, potrebbero aprire la strada ad ulteriori ricerche di questo tipo e, in un futuro, a possibili terapie. Come sottolinea il professor Chou, però, ci troviamo soltanto in una fase preliminare dello studio ed è quindi essenziale usare la massima prudenza: “Nei miei pensieri questa teoria non si trasformerà necessariamente in una cura, non sarà la risposta definitiva al cancro, ma potrà funzionare parallelamente alle terapie esistenti, farmaci e quant’altro, per migliorarne l’efficacia”.