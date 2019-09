Blanca Fernández Ochoa aveva conquistato un bronzo olimpico ai Giochi olimpici invernali di Albertville, ora la Spagna è in apprensione per lei. La campionessa sciistica è scomparsa da ormai 10 giorni e di lei non si sa più nulla. La Ochoa è stata la prima donna spagnola a vincere una medaglia olimpica ai Giochi Invernali.

La scomparsa della Ochoa

Blanca Fernández Ochoa è scomparsa dal 23 agosto in Spagna. Le ricerche al momento si concentrano nella valle della Fuenfria, nel municipio di Cercedilla, a circa 60 chilometri da Madrid. L’auto della donna è stata infatti trovata nel Parco Naturale Dehesas, un luogo molto frequentato dagli escursionisti.

Stanno lavorando senza sosta i volontari insieme alla Guardia Civile, la Polizia e la Guardia Forestale, per un totale di 400 persone che non si danno pace e la cercano in un raggio di 3500 ettari.

Per la famiglia può aver avuto un incidente. Per loro Blanca conosceva molto bene la zona e a riprova del fatto che fosse uscita solo per una comune passeggiata c’è il fatto che avesse lasciato il cellulare a casa. L’ex atleta era arrivata a bordo di una Mercedes, classe A, nera. Addosso aveva una maglietta con la bandiera del Canada. Secondo quanto riporta El Mundo, che rivela di avere fonti vicina all’ex sportiva, la Ochoa stava attraversando un periodo di depressione.