Una storia agghiacciante che viene da Mantova dove un bimbo di soli 4 mesi sarebbe stato preso a botte e accusata dei maltrattamenti sarebbe la madre. A raccontare la storia La Gazzetta di Mantova.

Le violenze in casa

Ad occuparsi del caso il giudice per le indagini preliminari Matteo Grimaldi che ha disposto per la madre del bambino, e di altri 2 figli, la custodia cautelare in carcere. C’è lei infatti sotto la lente di ingrandimento dopo che i medici hanno trovato una serie di lesioni gravi sul corpo del piccolo. Il bimbo aveva ematomi su tutto il corpo, emorragie e traumi cranici, rivela La Gazzetta di Mantova.

Sembra che in un primo momento, la donna abbia cercato di incolpare i fratelli, ma in seguito avrebbe ammesso, almeno in parte, le sue colpe, spiega Fanpage.

La nonna si accorge di tutto

Ad accorgersi di tutto sarebbe stata per prima la nonna, che l’avrebbe sentito piangere in vacanza, nella stanza vicino alla sua. La situazione in cui avrebbe trovato il bambino era terribile: il piccolo di 4 mesi aveva la bava alla bocca e diarrea. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi scoperchiando il vaso. Stando a quanto rivelato, i medici avrebbero poi scoperto le lesioni e anche la sindrome del “bambino scosso”.

Tutti e 3 i figli sarebbero stati allontanati dalla famiglia e portati in una comunità. I giornali locali fanno sapere che secondo la psicologa che ha visitato la donna, questa presenta un quadro psicologico identificabile con la depressione, che potrebbe anche portare a scatti di rabbia improvvisi.