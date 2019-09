Un capo della polizia di New Jersey avrebbe offerto una promozione a un suo collega in cambio di sesso con la moglie o la figlia 13enne. L’uomo parla di “vendetta” nei suoi confronti ma la polizia indaga.

Le proposte scandalose del capo della polizia

Un poliziotto di Vineland, New Jersey, ha presentato una denuncia formale nei confronti di un suo superiore che gli avrebbe offerto una promozione in cambio di rapporti sessuali con la coniuge o la figlia minorenne. Come riporta il The Sun, il poliziotto che nell’aprile del 2017 era al bar con la moglie quando Rudy Beu, capo della polizia di Vineland e suo superiore, gli avrebbe fatto la prima offerta proprio davanti alla coniuge.

Nel racconto del poliziotto, la moglie “si era trovata molto a disagio e si era allontanata dal locale”. Giorni dopo alla stazione di polizia, Beu avrebbe fatto una simile offerta riferendosi alla figlia, allora 13enne, del subordinato, addirittura urlando ai figli, che si trovavano fuori in macchina, che il padre sarebbe stato promosso.

La difesa dell’uomo: “È una vendetta”

Le accuse presentate al dipartimento di polizia locale hanno scosso la città di Vineland dal momento che Rudy Beu era al servizio da quasi 30 anni. L’uomo è però determinato a difendersi dalle pesanti denunce ricevute: “Nonostante non possa rilasciare precise dichiarazioni, posso dire che ci sono due versioni della stessa storia” riporta il The Sun.

Inoltre aggiunge: “È un’azione di vendetta presa nei confronti miei e di altri membri del corpo di polizia per ragioni di cui non possiamo discutere in questo momento”. Beu si dice però tranquillo riguardo alle indagini ribadendo la propria innocenza rispetto alle accuse. Il presidente dell’unione di polizia di Vineland è però di altro parere: “I commenti erano assolutamente non professionali, se quello che è successo è vero, è illegale”. Infine aggiunge: “Non ho ragioni per credere che le accuse siano false, ho visto Beu essere disonesto troppe volte”.