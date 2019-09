L’amato interprete di A Un Passo Dal Cielo, Daniele Liotti si è concesso una dettaglia intervista al settimanale DiPiù. L’attore, infatti, sta per tornare sul piccolo schermo con la quinta stagione della fiction con Enrico Ianniello e Rocìo Munoz Morales.

Tra le pagine del settimanale Liotti racconta il suo personaggio, Francesco Neri, le evoluzioni del suo rapporto con Emma. E inoltre Liotti ha fatto menzione di un episodio delle riprese durante il quale ha rischiato davvero grosso.

Le novità

La fiction si prepara a tornare in prima serata su Rai 1 il prossimo 12 settembre. Le riprese della quinta stagione sono durate ben 8 mesi, ma ora l’attesa quindi è quasi finita.

Ma cosa aspettarci dalle puntate di quest’ultima stagione? Quali novità attendono i protagonisti? A raccontarle è Daniele Liotti, alias Francesco Neri.

“In queste nuove puntate, tra Francesco ed Emma ci saranno molti alti e bassi” comincia l’attore chiacchierando con DiPiù. “Neri, poi, oltre a pensare alle sue pene d’amore, dovrà risolvere un intricatissimo giallo che farà da filo conduttore per tutte le 10 puntate“.

Il rischio sul set

Girato per gran parte sulle Dolomiti, A Un Passo Dal Cielo non esclude rischi. Lo stesso Liotti ha confessato che le prime volte che è salito sulle cime del Lavaredo non ha retto l’alta pressione.

Inoltre, durante le ultime riprese si è verificato un episodio pericoloso durante il quale ha rischiato addirittura la vita. “Stavamo girando una scena che veniva ripresa anche da un drone” comincia. “A un certo punto il drone si è avvicinato troppo al mio cavallo che si è spaventato e ha cominciato a girare su se stesso. E io sono caduto. È stata una caduta terribile, non so neppure come ho fatto a uscirne illeso“. La paura è stata tanta, ma Liotti ha voluto comunque salire di nuovo in sella, in modo da superare immediatamente il trauma.