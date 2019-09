Un Filippo Inzaghi da censura quello sorpreso dai paparazzi in spiaggia. Lo sportivo, dal fisico asciutto e tonico, fa sfoggio di un lato B da urlo, sodo e strepitoso.

Anche per lui quest’estate sembra essere così bollente da non riuscire a tenere i vestiti addosso. E la trascorre sotto il cielo turchino di Capri accanto alla sua compagna Angela Robusti.

Le vacanze di coppia

Gite in barca, relax in spiaggia, e al suo fianco la bella Angela: quella di Pippo Inzaghi è proprio una vacanza da sogno. La coppia inoltre, sembra essere affiatatissima.

L’allenatore del Benevento e la 29enne si frequentano ormai da più di un anno, le cose tra loro vanno alla grande, tanto che secondo alcune indiscrezioni starebbero pensando di ufficializzare la cosa con le nozze.

Quei 17 anni di differenza? Non sembrano certo essere un problema per loro che invece ai flash degli obiettivi appaiono complici e innamorati.

Chi è Angela Robusti

Veneta, bionda ed ex corteggiatrice, Angela Robusti è nota al pubblico per essere stata una corteggiatrice di Uomini & Donne all’epoca del trono di Luca Onestini. Laureata in architettura, Angela oggi lavora come designer ma anche come modella. Nel 2012 ha anche partecipato a Miss Italia.

Il lato B di Pippo

E mentre i piccioncini si godono le vacanze, il settimanale Nuovo le racconta senza censura.

I paparazzi, infatti, sono riusciti a catturare il lato B che Pippo scopre in spiaggia, regalando un momento di inaspettata a gioia alle sue lettrici.