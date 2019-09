Luca Onestini piace, e piace tanto. Aveva conquistato sicuramente il grande pubblico già durante il Grande Fratello, per la sua amicizia con Raffaello Tonon e per l’amore, vissuto in privato, con Ivana Mrazova. Uno dei bei messaggi che ha mandato sempre al pubblico è quello di non vergognarsi, lui che ha la vitiligine infatti non si è mai nascosto.

La vitiligine senza mai vergognarsi

“Nuvole in cielo, Nuvole sulle mie ginocchia“, scrive romanticamente Luca Onestini di fronte a un tramonto che vale la pena vedere. Le sue vacanze in Sardegna sono terminate, ma sembra che l’ex gieffino sia pronto a dare di nuovo dimostrazione della sua maturità.

Un aiuto per chiunque abbia dubbi o insicurezze.

Sempre su Instagram ha voluto lanciare un messaggio più chiaro e importante: “Siete sempre di più a scrivermi questo tipo di messaggio. Da un lato mi dispiace che siate così tanti ad avere la vitiligine, dall’altro mi fa piacere aiutarvi in qualche modo, darvi coraggio. Alla fine possiamo vederli come “tatuaggi fatti dalla natura”, che ci rendono unici. Le cose di cui vergognarsi sono altre. Io le ho mostrate, le mostro e le mostrerò. Fate lo stesso e fregatevene“.