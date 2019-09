Giuseppe Conte ha appena annunciato la nuova squadra di governo che giurerà domani mattina alle ore 10. “Indicheremo con questa squadra le nostre migliori energie, le nostre competenze, la nostra più intensa passione a rendere l’Italia migliore nell’interesse di tutti i cittadini da Nord a Sud“, ha detto Conte parlando della sua nuova squadra.

Il commento di Salvini

“Un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona, senza dignità e senza ideali, con persone sbagliate al posto sbagliato“, sono queste le prime parole di Matteo Salvini e arrivano come sempre tramite social. “Lavoriamo come e più di prima, non potranno scappare dal giudizio degli Italiani troppo a lungo: siamo pronti, il tempo è galantuomo, alla fine vinceremo noi“.

I ministri chiave del Governo Conte

Il posto di Matteo Salvini al Ministero degli Interni è andata Luciana Lamorgese. Al ministero degli Esteri, come si vocifera in precedenza, siederà Luigi Di Maio. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sarà Riccardo Fraccaro, uomo chiave dei 5 stelle. Roberto Gualtieri al ministero dell’Economia, uno dei più importanti di questo governo giallorosso. Alfonso Bonafede confermato alla Giustizia.