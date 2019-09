Il temporale quando colpisce non fa sconti per nessuno, nemmeno per la famiglia Totti che nulla ha potuto per salvaguardare il giardino di casa dalle intemperie. A testimoniare il presa diretta i danni del maltempo è stata Ilary Blasi sul suo profilo Instagram.

Ilary Blasi riprende il nubifragio

Ieri un fortissimo temporale ha colpito la Capitale e più in generale tutto il Centro Italia. Forti piogge e raffiche di vento che hanno mandato in tilt traffico e cittadini che hanno dovuto confrontarsi con un nubifragio che non ha risparmiato nessuno. Numerosi i danni anche a casa Totti il vento non è stato parsimonioso.

A documentare l’impeto della tempesta è stata Ilary Blasi che riprendendo con il cellulare il giardino ha testimoniato la violenza del nubifragio che le ha provocato non pochi danni. In particolare le forti raffiche divento hanno portato via interamente il tappeto elastico dei figli di casa Totti mentre l’acqua come un fiume è stata ripresa scrosciare presumibilmente dalla grondaia non lontana dalla porta d’ingresso. Niente sconti anche per le piante, alcune del tutto sradicate come ha spiegato la Blasi. Fortunatamente però, nonostante qualche danno, scaricata la pioggia è tornato il sereno anche sulla casa del “re” di Roma.