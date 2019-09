Vestita come la protagonista del film horror The Ring per seminare il panico in città, sull’onda di quel fenomeno ormai noto come ‘Samara Challenge’. È così che una 30enne è stata sorpresa a Niscemi (Caltanissetta), poi identificata e denunciata dalla polizia. La sfida che impazza sul web, e ha come teatro le strade di decine di comuni italiani, non sembra essere per soli adolescenti. È il secondo caso, infatti, di un adulto che si cimenta con il discusso scherzo dopo quello registrato in Sardegna appena un giorno prima, che ha portato il nome di una turista 25enne all’attenzione dei carabinieri.

Per ‘Samara’ finisce male: denunciata una 30enne

Qualcuno lo aveva ampiamente previsto, e stavolta sembra essere realtà: per alcuni protagonisti della sfida horror nota come ‘Samara Challenge’ le cose potrebbero non mettersi bene.

C’è chi rimedia le botte della ‘vittima’ del discusso scherzo e chi, invece, finisce per essere oggetto delle attenzioni delle forze dell’ordine.

È successo a una 30enne denunciata dalla polizia a Niscemi, dopo essere stata sorpresa nel bel mezzo del gioco che sta monopolizzando le cronache di mezza Italia. Era vestita proprio come la protagonista del celebre film The Ring, quando gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni residenti e hanno provveduto a identificarla.

Segnalata per procurato allarme

Sul tavolo della Procura di Gela è finito proprio il suo nome, identificata dalla polizia e denunciata per procurato allarme dopo aver seminato il panico tra le vie della città.

Il travestimento non poteva avere pretese di anonimato: parrucca a coprire il volto, andatura simile al fantasma della famosa pellicola dell’orrore e un camice bianco a completare il look da ‘Samara Challenge’.

Le telefonate allarmate alla sala operativa del locale commissariato si sarebbero moltiplicate velocemente, tanto da spingere all’intervento decisivo che ha portato a identificare ‘l’attrice’ che si aggirava nel buio.

In Sardegna identificata una 25enne

Il fenomeno sembra essere ormai fuori controllo, e l’emulazione è dietro l’angolo. È il caso di dirlo, a giudicare dalle segnalazioni che si succedono senza sosta tra le caserme italiane e i social, documentate da numerosi video apparsi in Rete.

Il caso della 30enne di Niscemi fa il paio con quanto accaduto in Sardegna, dove una donna di 25 anni, turista tedesca in vacanza nell’Isola, si sarebbe fatta prendere dal gioco al punto da mascherarsi e terrorizzare gli abitanti di Fluminimaggiore, nell’Iglesiente.

Secondo quanto riportato dalle segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine, ogni notte percorreva diversi chilometri fino a ‘occupare’ l’area antistante il cimitero comunale. Per lei, però, nessuna denuncia: stando alle informazioni riferite dal quotidiano La Nuova Sardegna, non sarebbero emersi elementi penalmente rilevanti a suo carico.