La conduttrice Andrea Delogu non si nasconde più e sui social mostra il suo segreto: davanti alle telecamere indossa la panciera. E ai suoi followers racconta la verità dietro alla perfezione del mondo dello spettacolo.

Il post su Instagram che ha fatto chiacchierare

Nella giornata di mercoledì la conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu ha deciso di postare su Instagram una foto di sé stessa mentre indossa una panciera e il post ha subito ricevuto numerosi commenti di approvazione fino ad arrivare a oltre 27.000 likes. “Vi prego di credermi, quello che vedete in tv non è la realtà, è una realtà filtrata” – spiega la donna – Calze velate (non ve ne siete mai accorti quindi non fate le facce schifate) panciere, reggiseni push-up e soprattutto luci giustissime”.

Inoltre vuole utilizzare la piattaforma per lanciare un messaggio di positività, soprattutto ai più giovani: “Voler assomigliare ad un’immagine trasmessa dalla tv è come voler assomigliare ad un filtro Instagram, è impossibile. È spettacolo, show, come un palco teatrale, ci si prepara, si indossa un costume, un costume che amo tantissimo ma è sempre un costume”.

Le reazioni dei fan e dei colleghi vip

Sono sempre più frequenti commenti e battute sull’immagine alterata che molti personaggi famosi danno di sé sia in televisione che sui social.

Proprio per questo molti sono i messaggi di sostegno alle parole della bella conduttrice da parte dei suoi numerosi followers, che ne apprezzano l’onestà e il coraggio di esporsi.

Anche alcuni colleghi vip intervengono nei commenti: da Antonella Clerici che confessa anche lei di usare “la mitica guaina”, a Serena Dandini che le chiede la marca della panciera. La conduttrice conclude con un “Insomma se mi piace un abito e lo voglio mettere, opto per la panciera e non rinuncio al piatto di pasta e so che mi capite.

Vi amo”.