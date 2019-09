Una bambina di 4 anni è stata violentata mentre si trovava in gita insieme alla sua scuola materna a Oklahoma, negli Stati Uniti. Per il suo stupro è finito in manette un uomo di 37 anni, Joshua David Kabatra. La famiglia della bambina ha adesso intentato una causa contro la scuola materna colpevole, a suo avviso, di non aver badato alla piccola in modo adeguato.

Lo stupro della bambina di 4 anni

Era lo scorso 16 luglio, quando la bimba di 4 anni era in gita con la scuola materna e, mentre si trovava all’interno di un fast food, si è allontanata dai suoi insegnanti per usare il bagno.

Un insegnante della scuola materna ha pensato fosse il caso di controllare dove fosse la bambina visto che tardava a tornare. Andato nei bagni del fast food, ha trovato la porta chiusa e ha iniziato a bussare. Dopo pochi istanti ha aperto un uomo di 37 anni, Joshua David Kabatra che ha immediatamente detto: “Mi stavo solo lavando le mani“.

Per spiegare la sua presenza nello stesso bagno in cui si trovava la bambina, l’uomo ha detto di essersi sentito male ed essere stato costretto a recarsi in bagno, di aver aperto la porta e aver vomitato all’istante all’interno del lavandino, mentre la piccola si trovava seduta sul water.

La piccola ha poi riferito ai suoi maestri della scuola materna di essere stata stuprata dall’uomo. Come riferisce The Sun, il 37enne è stato interrogato e agli inquirenti ha detto riferendosi allo stupro: “Credo di averlo fatto“.

L’uomo è adesso recluso nel carcere di Oklahoma e si trova accusato di violenza sessuale aggravata e contro di lui sono stati mossi due capi d’accusa per atti osceni e indecenti con bambino di età inferiore a 16 anni.

La famiglia fa causa alla scuola

Secondo la famiglia della bimba di 4 anni, se i suoi insegnanti fossero stati più attenti alla piccola lo stupro non si sarebbe verificato, o almeno, è questo che emerge dal testo della causa intentata dalla famiglia che ha deciso di trascinare in Tribunale l’asilo.

Infatti, come riporta The Sun, nella causa si legge che l’asilo “incautamente e negligentemente ha permesso alla vittima di essere ferita“. Il direttore della polizia Brandon Clabes ha però dichiarato dopo l’arresto dell’uomo: “Gli insegnanti della scuola materna non hanno nessuna colpa. Stavano facendo il loro lavoro“.