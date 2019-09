Una tragedia che viene dal salernitano, dove un bambino di appena 6 anni è morto schiacciato da una cisterna di acqua. L’incidente è avvenuto nella sua casa in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana. Il piccolo è stato trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare.

Investito da una cisterna

Tutto è accaduto ieri sera, mentre i genitori pare stessero innaffiando il terreno coltivato intorno alla casa. Sembra che la cisterna d’acqua fosse sopra a un carrello, da cui poi sarebbe scivolata per raggiungere il bambino e investirlo. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale a Polla, ma le sue condizioni erano già critiche.

Per lui non c’è stato niente da fare.

Sul caso ora indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, diretti dal capitano Davide Acquaviva. Intanto la Procura di Lagonegro ha aperto una inchiesta e la salma del piccolo è stata posta sotto sequestro.