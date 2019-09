Ieri Giuseppe Conte ha ufficialmente accettato l’incarico di formare un nuovo Governo. La lista dei ministri è stata annunciata ieri dal premier e, come annunciato, oggi hanno giurato di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il giuramento

Molti ministri sono arrivati mano nella mano con la loro compagna o con le famiglie. Per alcuni è una prima volta, i neoministri sono emozionati e sorridenti. Uno dei pochi a commentare prima del giuramento è stato Dario Franceschini, che ha detto ai giornalisti: “È un momento così difficile ma anche così affascinante che apre nuove speranze per il Paese. Ho chiesto di poter continuare il lavoro entusiasmante che ho fatto in quello che anni fa definii, e che oggi confermo essere, il ministero economico più importante del Paese“.

Il premier Conte ha giurato di fronte alla sua squadra di Governo e di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo di lui hanno giurato prima i ministri senza portafoglio, poi i ministri chiave di questo neogoverno giallorosso: 14 uomini e 7 donne, 10 M5s, 9 Pd, 1 di Leu, un tecnico. Un molto sorridente Di Maio ha letto il suo giuramento ridendo con il Premier.

Il giuramento di Luigi Di Maio

I prossimi passi

Dopo il giuramento ci sarà la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

Già lunedì mattina, alle ore 11, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenterà alla Camera per la richiesta del voto di fiducia, martedì al Senato.